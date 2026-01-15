giovedì 15 Gennaio 2026
Farmaci salvavita carenti in Liguria, martedì l’emergenza dibattuta in Regione Liguria

Redazione Liguria
0

Regione Liguria piazza De Ferrari balconeGenova – La carenza di farmaci salvavita nelle Farmacie della Liguria verrà discussa nell’aula del Consiglio Regionale. L’emergenza denunciata dall’associazione Genova Inclusiva approda in Regione Liguria per chiedere spiegazioni su quanto sta avvenendo e strategie e tempistiche previste per superare la difficile situazioone dall’assessorato competente.
In Liguria risultano carenti farmaci come anti epilettici che costituiscono terapie salvavita per bambini con disabilità e persone con problematiche neurologiche molto serie.
Farmaci che – fa notare Genova Inclusiva – sono di prescrizione costante e continua e possono dunque essere “programmati” nell’approvvigionamento.
Nelle interpellanze del consigliere del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano e in quella del Partito Democratico per voce di Katia Piccardo si chiede spiegazione, all’assessorato alla Salute, delle motivazioni che hanno impedito il rifornimento dei farmaci e la possibile criticità rappresentata dalla mancata pianificazione del reperimento sul mercato di quanto sembra mancare.

