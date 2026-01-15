Omicidio Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni, 2 anni a Soracco

Genova – Dopo trent’anni senza risposte, è arrivata la tanto attesa sentenza del processo sull’omicidio di Nada Cella: Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per omicidio, 2 anni per Marco Soracco.

Sembra chiudersi il mistero che per quasi trent’anni ha avvolto il mistero della giovane segretaria di 24 anni trovata agonizzante nel suo ufficio di via Marsala, a Chiavari, la mattina del 6 maggio 1996.

Quando sembrava che il delitto dovesse restare senza colpevole ecco il colpo di scena di una criminologa che, studiando il caso, rileva alcune anomalie nelle precedenti indagini e riesce ad ottenere la riapertura del caso.

Anna Lucia Cecere, già entrata e rapidamente uscita dalle indagini dell’epoca, torna ad essere indagata ed accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Dopo una lunga indagine era stato deciso il suo rinvio a giudizio e, a processo, nei suoi confronti il pubblico ministero, Gabriella Dotto, aveva richiesto la pena dell’ergastolo.

Era di quattro anni di reclusione, invece, la richiesta nei confronti di Marco Soracco, datore di lavoro della vittima e titolare dello studio dove è avvenuto l’omicidio (situato nel palazzo nel quale l’uomo viveva insieme alla madre), che era accusato di favoreggiamento personale.

La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio di sei ore, al termine della quale il presidente della Corte ha letto la sentenza.

Sono state escluse le aggravanti richieste dall’accusa. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra novanta giorni.

