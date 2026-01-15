Toirano, si ribalta un furgone: liquidi dispersi sulla strada, soccorsi sul posto

Toirano (Savona) – Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8, in località Marici, nel territorio comunale di Toirano.

Qui un furgone che stava percorrendo la strada ha perso aderenza con l’asfalto, ribaltandosi su un fianco. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, ma non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico e avviato le operazioni di rimozione del mezzo. Nell’incidente si è verificato lo sversamento di alcuni liquidi sulla carreggiata, tanto da rendere necessario l’avvio di alcune operazioni di bonifica.

