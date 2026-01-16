Genova, latitante condannato a cinque anni trovato a Certosa: arrestato

Genova – Un uomo di 39 anni che deve scontare una pena di 4 anni 8 mesi e 5 giorni di reclusione per una serie di reati commessi è stato trovato e arrestato questa mattina presso una ditta di traslochi di Certosa.

L’arresto è arrivato a seguito di una lunga attività di indagine che ha permesso di individuare il ricercato, il quale aveva fatto perdere le proprie tracce da circa tre anni rendendosi irreperibile.

Durante il controllo ha esibito una carta d’identità elettronica intestata ad un’altra persona e quindi è stato anche deferito per il reato di falso materiale.

L’arresto è avvenuto in merito ai seguenti reati: lesioni aggravate, ricettazione, detenzione illegale di arma, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione di spaccio di sostanza stupefacente ed in materia di immigrazione.

