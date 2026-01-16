venerdì 16 Gennaio 2026
Paura a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo

Redazione Liguria
Istituto Chiodo La SpeziaLa Spezia – Attimi di grande paura si sono vissuti intorno all’ora di pranzo nei pressi dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato accoltellato.
Il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti alla pancia. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, le sue condizioni sarebbero gravissime: è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Sant’Andrea.
Secondo le prime frammentarie informazioni, sembrerebbe che il giovane sia stato accoltellato in classe da un coetaneo. I due avrebbero avuti diversi diverbi negli ultimi giorni, sfociati poi nell’aggressione di questa mattina.
Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo. Sembrerebbe che l’aggressore sia stato disarmato dall’intervento provvidenziale di un insegnante, che avrebbe assistito alla scena insieme a diversi altri studenti.
Articolo in aggiornamento
