Coltellate a Scuola a La Spezia, gravissimo un ragazzo di 19 anni

La Spezia – Una lite, furibonda, e poi un coltello che spunta nelle mani di uno dei due contendenti che colpisce il “rivale” con due affondi, terribili, in grado di uccidere.

Follia questa mattina, intorno a mezzogiorno, all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo in via XX Settembre alla Spezia dove la lite tra due studenti è degenerata sino alle coltellate.

Gravissimo il ragazzo ferito, ricoverato in ospedale per la grave emorragia e che sarebbe in pericolo imminente.

Secondo le prime ricostruzioni i due, un ragazzo di 19 anni ed un minorenne,, avrebbero litigato sempre più duramente sino a passare alle mani e il più piccolo avrebbe estratto una lama di coltello colpendo due volte all’addome il ragazzo di 19 anni.

Il ferito si è accasciato a terra gridando per il dolore e la scena è stata vista da altri studenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

Qui i medici lo hanno portato subito in sala operatoria per cercare di arrestare l’emorragia.

Intanto si indaga sulle motivazioni dello scontro e come sia stato possibile che un coltello abbia fatto ingresso a scuola.

notizia in aggiornamento