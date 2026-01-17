Accoltellamento in classe a La Spezia, le foto del coltello nelle chat degli studenti

La Spezia – Sta facendo il giro delle chat degli studenti di La Spezia – e non solo – un’immagine che sarebbe stata scattata ieri all’interno dell’Istituto Domenico Chiodo pochi istanti prima del tragico accoltellamento che ha causato la morte di Youssef Abanoub, 19enne ucciso da un compagno di scuola.

La foto ritrarrebbe l’omicida tenere in mano il coltello di circa 20 centimetri con il quale ha colpito e ucciso la vittima.

Secondo le ricostruzioni fatte in queste ultime ore, tra i due i dissidi sarebbero andati avanti per diversi giorni e sarebbero stati ben noti anche tra alcuni compagni.

Ieri la situazione è degenerata intorno all’ora di pranzo, quando i due hanno prima discusso in bagno. Dopo quello che poteva sembrare soltanto un diverbio, Abanoub è rientrato in classe seguito dal suo aggressore, Zouhair Atif, che l’ha colpito con un fendente alla milza.

Le condizioni della vittima erano apparse gravissime fin da subito e anche durante i primi soccorsi si era verificato un arresto cardiocircolatorio. All’ospedale Sant’Andrea è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma purtroppo in serata è arrivata la tragica notizia del decesso.

É anche sul coltello, ossia l’arma del delitto, che si sta concentrando l’attenzione degli investigatori. Nei primi interrogatori, l’aggressore avrebbe confermato di esserselo portato da casa. Questo farebbe scattare la premeditazione dell’omicidio, aggravando ulteriormente la sua posizione.

