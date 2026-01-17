sabato 17 Gennaio 2026
Incidente sull’Autostrada A10, gravi i due ragazzi ricoverati al San Martino

ospedale San Martino GenovaGenova – Restano ricoverati in gravi condizioni nel reparto Rianimazione dell’ospedale San Martino i due giovani feriti nel terribile incidente avvenuto questa mattina all’alba sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano.
I due viaggiavano con altre 3 persone in un’auto che ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver urtato più volte contro il guard-rail.
I due giovani di 18 e 19 anni dopo essere stati stabilizzati, grazie al tempestivo intervento del team del punto di rianimo del Pronto Soccorso.
Il 18enne dei due è intubato, con un trauma toracico e ferite lacero contuse al viso.
Lunedì sarà sottoposto ad intervento chirurgico.
Nelle prossime ore verrà sottoposto ad una a risonanza per approfondire sospette lesioni cervicali. Prognosi riservata.
Il 19enne invece non è stato intubato; ha subito traumi toraco-vertebrali. Dovrà fare nuovi esami diagnostici tra 48 ore.

