domenica 18 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ragazzo accoltellato in centro
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro

Genova, ragazzo accoltellato in centro

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Ancora una persona ferita a coltellate nel centro cittadino. Questa notte poco dopo le 2:30 il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è intervenuto in Piazza De Ferrari ove era stato segnalato un ferito sanguinante.

Un ragazzo di 21 anni -in stato di parziale alterazione alcolica- ha riferito di essere stato aggredito da un altro ragazzo mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

Per motivi da chiarire, inizialmente i due sono venuti alle mani, ma dopo alcuni istanti è stato estratto un coltello con il quale la vittima è stata colpita al volto, riportando alcuni tagli di media gravità -tra cui uno molto vicino all’occhio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori- al naso, ad una guancia e uno, più leggero, alla schiena.

È stato medicato e ospedalizzato in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

L’aggressore si è dato alla fuga, ricercato dalle pattuglie dei Carabinieri intervenute sul posto.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, violenza nella notte: giovane accoltellato in piazza De Ferrari

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Genova, indagini per la ragazza trovata morente in un bagno del...

Cronaca
campana bambini suetta protesta

Sanremo, ancora proteste per la campana anti aborto

Cronaca
Genova antifascista

Corteo antifascista a Genova, manifestanti: ogni sabato sino a chiusura Casapound

Cronaca