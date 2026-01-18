Genova, ragazzo accoltellato in centro

Genova – Ancora una persona ferita a coltellate nel centro cittadino. Questa notte poco dopo le 2:30 il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è intervenuto in Piazza De Ferrari ove era stato segnalato un ferito sanguinante.

Un ragazzo di 21 anni -in stato di parziale alterazione alcolica- ha riferito di essere stato aggredito da un altro ragazzo mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

Per motivi da chiarire, inizialmente i due sono venuti alle mani, ma dopo alcuni istanti è stato estratto un coltello con il quale la vittima è stata colpita al volto, riportando alcuni tagli di media gravità -tra cui uno molto vicino all’occhio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori- al naso, ad una guancia e uno, più leggero, alla schiena.

È stato medicato e ospedalizzato in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

L’aggressore si è dato alla fuga, ricercato dalle pattuglie dei Carabinieri intervenute sul posto.