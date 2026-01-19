Crisi Amt, la Procura chiede il fallimento: oltre 200 milioni di debiti

Genova – La Procura di Genova ha chiesto il fallimento per Amt. A riportarlo è l’edizione odierna del Secolo XIX, che ha sottolineato che la richiesta arrivi a fronte degli oltre 200 milioni di debiti che l’azienda per il trasporto pubblico locale nel capoluogo ha accumulato nei confronti di banche, fornitori e stato.

L’istanza della Procura risalirebbe allo scorso martedì 9 dicembre, quindi prima rispetto alla decisione arrivata due settimane dopo, il 24 dicembre, di avviare la composizione negoziata della crisi, che per quattro mesi mette al riparto l’azienda dalle richieste dei creditori.

La crisi dell’azienda è nota da tempo, con inevitabili ripercussioni che in questi mesi si sono registrate sui servizi offerti ai cittadini tra corse sempre più limitate e bus sempre più affollati.

Per la giornata di martedì 27 gennaio il CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 4 ore che interesserà la fascia oraria tra le 11:30 e le 15:30.

