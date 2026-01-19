Genova, prossima settimana sciopero di Amt: orari e modalità

Genova – Nuovi disagi in arrivo la prossima settimana per quanto riguarda il trasporto pubblico genovese a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato dal CUB Trasporti che riguarderà la giornata di martedì 27 gennaio.

I lavoratori di Amt sciopereranno dalle ore 11:30 fino alle 15:30 con conseguenti disagi che potranno registrarsi anche nelle ore precedenti o in quelle successive alla protesta.

Sempre in merito alla crisi di Amt, oggi sulle pagine del Secolo XIX è stata pubblicata la notizia della richiesta di fallimento dell’azienda del trasporto pubblico locale arrivata dalla Procura di Genova.

Il debito accumulato nei confronti di banche, fornitori e fisco sarebbe superiore ai 200 milioni di euro.

