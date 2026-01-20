Genova, lavori in corso sulle strade provinciali, ecco dove

Genova – Proseguono i lavori sulle strade provinciali nonostante le difficoltà legate al periodo invernale, un periodo in cui il fattore meteo resta un elemento determinante: freddo, piogge, gelate e possibili precipitazioni nevose possono influire sull’avanzamento dei lavori e richiedere continui adattamenti nella gestione dei cantieri. Un’incognita che viene affrontata quotidianamente con attenzione e flessibilità, mantenendo come priorità assoluta la sicurezza della circolazione e degli operatori impegnati sul territorio.

In questo contesto, i lavori programmati proseguono compatibilmente con le condizioni ambientali, affiancati da un’attività costante di monitoraggio, presidio e pronto intervento che consente di intervenire tempestivamente laddove necessario, garantendo continuità ai collegamenti e supporto alle comunità locali.

Questi i lavori in atto:

Val Trebbia

In fase di completamento sulla SP48 del Fregarolo in comune di Fontanigorda, in prossimità dell’abitato di Canale i lavori di consolidamento del ciglio di valle.

In corso manutenzione straordinaria del piano viabile con realizzazione di cordoli marginali e posa di barriere di sicurezza su SP 62 ed SP 59.

Ordinanze recenti:

• Istituzione di un senso unico alternato, a tratti saltuari, regolato da impianto semaforico mobile, con possibili brevi interruzioni della circolazione veicolare fino ad un massimo di 20 minuti quando richiesto dalle lavorazioni, lungo la SP n. 62 di Franco Rolandi, tra le prog.ve km 3+250 e km 3+350 in Comune di Torriglia, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile;

Il provvedimento resterà in essere continuativamente 24 ore su 24, dal 07/01/2026 fino al termine dei lavori

• Istituzione di un senso unico alternato, a tratti saltuari, regolato da impianto semaforico mobile, con possibili brevi interruzioni della circolazione veicolare fino ad un massimo di 20 minuti quando richiesto dalle lavorazioni, lungo la SP n. 59, tra le prog.ve km 0+010 e km 0+550, nei tratti fuori dai centri abitati, in Comune di Torriglia, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile;

Considerato che il provvedimento resterà in essere continuativamente 24 ore su 24, dal 07/01/2026 fino al termine dei lavori

Val d’Aveto

Proseguono, compatibilmente con le condizioni ambientali, lavori di consolidamento e adeguamento del ponte sulla SP 75 del Penna al km 3.

Levante metropolitano

A causa delle basse temperature ambientali che impediscono di procedere con i getti degli intonaci, sono momentaneamente sospesi i lavori sulla struttura del ponte sulla SP33 di San Salvatore di Cogorno al km 4+475.

Ordinanze recenti,

• Sulla SP31 di San Martino di Noceto, nel Comune di Rapallo, è stato istituito il 16 novembre un senso unico alternato con semaforo mobile all’altezza del km 2+800, per prevenire il crollo di un muro di controripa. La misura resterà attiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e piena transitabilità.

• Temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 68 del Facciù, tra le progr.ve km 5+400 e km 5+456, in Comune di Moneglia, per eseguire lavori di consolidamento del corpo stradale da parte dei gestori dei sottoservizi; il provvedimento resterà in essere continuativamente, 24 ore su 24, dalle ore 08:30 del 19/01/2026 fino al completamento dei lavori.

Val Fontanabuona e Val Graveglia

Terminati i lavori di regimazione delle acque sulla SP 82 di Bargagli, nel tratto tra Sant’Alberto e Ferriere di Lumarzo, con completamento delle cunette laterali.

Terminati i lavori di messa in sicurezza della SP19 in località Panesi di Lumarzo con la posa di reti parasassi sulla scarpata a monte della strada.

Sulla SP26 di Valgraveglia sono in corso operazioni di disaggio e messa in sicurezza con potenziamento delle barriere parasassi nei pressi delle Cave Marchisio, attività che impone per motivi di sicurezza la chiusura della strada fino al termine dei lavori. In questi giorni verranno svolte operazioni mirate nella parte alta della cava, proprio nell’area da cui si è originato un distacco di materiale, contenuto dalla barriera paramassi, così da ridurre ulteriormente ogni potenziale pericolo.

Continuano i lavori di bonifica delle scarpate di monte e di valle della SP23 della Scoglina come da ordinanza seguente

Ordinanze recenti

• istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, a tratti saltuari, lungo la SP n. 23 della Scoglina, tra le prog.ve km 0+100 e km 7+500, nei tratti fuori dai centri abitati, nei Comuni di Cicagna, Lorsica e Favale di Malvaro, per lavori di bonifica scarpate di monte e di valle;

Il provvedimento resterà in essere dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dal 11/12/2025 fino al termine dei lavori.

• istituzione di sensi unici alternati, a tratti saltuari, regolati da impianto semaforico mobile lungo la SP n. 20 di San Marco d’Urri, tra le progr.ve km 14+800 e km 15+612, in Comune di Torriglia, per lavori di ripristino definitivo del manto stradale per conto di OPEN FIBER SPA; il provvedimento resterà in essere dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, per il periodo dal 15/01/2026 al 28/02/2026;

Valli Scrivia e Polcevera

In corso sulla SP8, secondo programma, il consolidamento del cigli di valle mediante manufatti in cemento armato.

Ordinanze recenti

• E’ prorogato con validità continuativa 24 ore su 24, dal 01/12/2025 al 02/02/2026, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile lungo la SP 53 di Bastia, tra le progressive km 9+048 (fine strada) e km 7+141 nel Comune di Ronco Scrivia, necessario per l’esecuzione dei lavori di estensione della rete nera e idrica nelle località Pietrafraccia e Molino per conto di IREN Acqua S.p.A.

• SP 4 dei Piani di Praglia in Comune di Ceranesi, dal 1° gennaio 2026 è prorogata la regolamentazione della circolazione nel tratto compreso tra il km 0+400 e il km 1+355.

È previsto un senso unico alternato con semaforo tra il km 0+950 e il km 1+200, con eventuali brevi chiusure temporanee al traffico veicolare e pedonale quando necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei lavori, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), nella fascia oraria 9:00–16:00.

Nel tratto tra il km 0+400 e il km 1+355 è inoltre in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 12 tonnellate e lunghezza oltre i 10 metri.

Il provvedimento resterà attivo fino al 30 aprile 2026.

È sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso, di emergenza, ai veicoli di cantiere e ai mezzi della Città Metropolitana di Genova.

Alta Val Bisagno

Continuano sulla SP62 in comune di Davagna, tra il km 0 e il km 2 le opere di consolidamento dei cigli a valle con realizzazione dei cordoli in cemento armato e posa delle nuove barriere di sicurezza.

Ordinanze recenti

• Istituzione di sensi unici alternati, a tratti saltuari, regolati da impianto semaforico mobile lungo la SP n. 14 di Davagna, per lavori di ripristini definitivi del manto stradale per conto di OPEN FIBER SPA; il provvedimento resterà in essere dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, per il periodo dal 15/01/2026 al 28/02/2026;

Valli S.O.L. (Stura-Orba-Leira)

Procedono i lavori al ponte sulla SP 41 di Tiglieto con il consolidamento della struttura di attraversamento del rio Vassalla.

Temporaneamente sospese, a causa delle condizioni meteo, le lavorazioni sulla SP64 di Acquabianca

Golfo Paradiso

Sulla SP333 nei Comuni di Recco, Avegno, Uscio avvio dei lavori di realizzazione di cordoli e limitazioni marginali della strada.

Sempre sulla SP333 sono in corso operazioni di bonifica scarpate nel tratto tra Uscio e Avegno (immagine sottostante).

Terminato al km 1+500 della SP29 di Pieve Alta un primo intervento di mitigazione del rischio sul muro di contenimento della strada con la posa di reti armate. Seguirà nella primavera, a seguito di progettazione in corso, l’intervento di consolidamento definitivo del muro.

Ordinanze recenti

• Istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, a tratti saltuari, con brevi interruzioni della circolazione veicolare di massimo 15 minuti quando richiesto dalle lavorazioni, lungo la SP n. 333 di Uscio, per l’intera tratta, fuori dai centri abitati, nei Comuni di Recco, Avegno, Uscio e Tribogna, per l’esecuzione dei lavori di bonifica scarpate di monte e di valle;

Considerato che la suddetta regolamentazione della circolazione veicolare resterà in essere dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dal 19/01/2026 fino al completamento dei lavori