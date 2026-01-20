La Spezia, giovane accoltellato in classe: convalidato l’arresto di Atif

La Spezia – Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Zouhair Atif, il giovane che venerdì mattina ha accoltellato e ucciso il compagno di scuola, Youssef Abanoub, colpendolo con un fendente in classe dopo una lite.

La giudice nelle scorse ore ha ascoltato a lungo l’aggressore, cercando di far luce su quanto successo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Quel che sembra ormai appurato è che i dissidi tra i due sarebbero iniziati alcuni giorni prima dell’aggressione, probabilmente per uno scambio di foto tra la vittima e la fidanzata del suo assassino.

Per la giornata di giovedì il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha proclamato il lutto cittadino. Giovedì sarà anche il giorno dei funerali del ragazzo, che si svolgeranno con un rito cristiano-copto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]