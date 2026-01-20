martedì 20 Gennaio 2026
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

La Spezia, giovane accoltellato in classe: convalidato l’arresto di Atif

Redazione Liguria
Istituto Chiodo La SpeziaLa Spezia – Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Zouhair Atif, il giovane che venerdì mattina ha accoltellato e ucciso il compagno di scuola, Youssef Abanoub, colpendolo con un fendente in classe dopo una lite.
La giudice nelle scorse ore ha ascoltato a lungo l’aggressore, cercando di far luce su quanto successo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Quel che sembra ormai appurato è che i dissidi tra i due sarebbero iniziati alcuni giorni prima dell’aggressione, probabilmente per uno scambio di foto tra la vittima e la fidanzata del suo assassino.
Per la giornata di giovedì il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha proclamato il lutto cittadino. Giovedì sarà anche il giorno dei funerali del ragazzo, che si svolgeranno con un rito cristiano-copto.
