Genova, furto in un supermercato a Nervi: arrestato un 20enne

Genova – Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per un furto all’interno di un supermercato in via Oberdan, nel quartiere genovese di Nervi.

Gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un allarme di intrusione e hanno subito notato il soggetto in questione che cercava di allontanarsi dall’esercizio commerciale.

L’hanno fermato e trovato in possesso di alcuni generi alimentari, delle ‘gift card’ del valore di circa 1500 euro e di una dose di cannabis nascosta in un involucro per la quale è stato segnalato alla Prefettura. La porta del retro del negozio era aperta e la saracinesca bloccata con due tubi

Oltre alla segnalazione, nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

