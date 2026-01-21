Genova, uomo investito a Sestri Ponente: trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina in via Puccini, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo che stava attraversando la strada è stato travolto da uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito per poi trasportarlo in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale.

Gli agenti della polizia locale sono anch’essi giunti sul luogo del sinistro stradale, gestendo il traffico che si è creato nella zona e svolgendo gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Al momento rimane da chiarire se l’uomo investito, di circa 50 anni, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

