mercoledì 21 Gennaio 2026
Genova, uomo investito a Sestri Ponente: trasportato all’ospedale

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un incidente si è verificato questa mattina in via Puccini, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo che stava attraversando la strada è stato travolto da uno scooter.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito per poi trasportarlo in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale.
Gli agenti della polizia locale sono anch’essi giunti sul luogo del sinistro stradale, gestendo il traffico che si è creato nella zona e svolgendo gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Al momento rimane da chiarire se l’uomo investito, di circa 50 anni, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.
