mercoledì 21 Gennaio 2026
Incidente mortale a Genova, la vittima è Peter Luis Lopez Borja

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Si chiamava Peter Luis Lopez Borja il 46enne che intorno alle ore 13 di oggi, mercoledì 21 gennaio, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto mentre stava percorrendo Lungobisagno Istria.
L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo abbia frenato per evitare un’auto in manovra (non è chiaro se i due mezzi si siano toccati) e sarebbe stato sbalzato sull’asfalto dove è stato travolto da un mezzo pesante.
L’impatto è stato violentissimo e nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, non si è potuto far altro che constatarne il decesso.
La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e per svolgere gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo.
La riapertura è arrivata soltanto pochi minuti fa, ma la situazione legata alla viabilità risulta ancora critica.
