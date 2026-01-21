Genova, tragico incidente in Val Bisagno: morto un uomo

Genova – Tragico incidente questa mattina, mercoledì 21 gennaio, in Lungobisagno Istria, dove un uomo ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, il sinistro stradale avrebbe coinvolto una macchina e uno scooterista, con quest’ultimo che dopo l’impatto violento sarebbe stato travolto da un autocarro che stava transitando.

Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima sarebbe un uomo di circa 40 anni.

In corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Intanto, si stanno registrando le prime ripercussioni sul traffico nella zona, a causa di alcune deviazioni messe in atto dagli agenti della polizia locale per svolgere gli accertamenti.

Quello avvenuto nella tarda mattinata odierna è il secondo incidente mortale avvenuto lungo le strade genovesi a partire dall’inizio dell’anno dopo quello successo a Pontedecimo.

