La Spezia, domani lutto cittadino per Youssef Abanoub ucciso a scuola

La Spezia – Saracinesche abbassate durante il funerale e bandiere abbassate, domani, giovedì 22 gennaio, per la giornata di lutto cittadino per la tragica scomparsa dello studente Youssef Abanoub Safwat Roushdi Zaki, ucciso a coltellate nella sua scuola.

Lo ha deciso il sindaco Pierluigi Peracchini, che inizialmente aveva escluso il provvedimento.

Lutto cittadino nella giornata del funerale, con rito cristiano-copto, del ragazzo ucciso per futili motivi nella scuola dove avrebbe dovuto trovare protezione e sicurezza.

E proprio nelle scuole spezzine si osserverà un minuto di silenzio in ricordo dello studente ucciso a coltellate all’istituto Domenico Chiodo e tutti gli eventi e spettacoli previsti per la giornata di giovedì verranno annullati o posticipati.

La cerimonia funebre avrà inizio alle ore 14.00 presso l’obitorio della Spezia, in via Vittorio Veneto n. 197.

Da qui muoverà il corteo funebre che accompagnerà il feretro fino alla Cattedrale di Cristo Re, dove alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa, officiata in lingua italiana e in lingua egiziana.

Al termine della celebrazione, il feretro sarà accompagnato per la sepoltura presso il Cimitero dei Boschetti.

In segno di cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola e all’intera comunità scolastica, l’ordinanza prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici della città e la sospensione di eventi, spettacoli e iniziative di intrattenimento programmati per la giornata delle esequie.

Il Sindaco Peracchini, inoltre, invita inoltre i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado a osservare un minuto di silenzio alle ore 12 di giovedì 22 gennaio, giorno dei funerali.

Ai dirigenti degli istituti superiori è stato chiesto di sospendere le lezioni durante lo svolgimento delle esequie, per consentire agli studenti di partecipare e la cittadinanza è stata invitata a unirsi al momento di raccoglimento, osservando un minuto di silenzio nelle proprie abitazioni e nei luoghi di lavoro.

Il primo cittadino invita anche i titolari degli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in contemporanea con la celebrazione delle esequie.