giovedì 22 Gennaio 2026
Genova, carenze igieniche e cibo mal conservato: chiusure e multe nel centro storico

controlli locali GenovaGenova – Martedì sera i carabinieri e il personale dell’Asl 3 hanno svolto dei controlli in alcuni esercizi commerciali del centro storico nell’ambito di un’attività di monitoraggio del territorio volto a garantire standard adeguati di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori.
In tutto sono stati controllati cinque esercizi commerciali – due gastronomie, un bar-ristorante, un ristorante-pizzeria e un bar – e nel corso degli accertamenti sono emerse carenze sulla corretta conservazione dei cibi e sulle condizioni igieniche delle attrezzature e degli stessi locali.
Sono state inoltre accertate violazioni delle procedure HACCP – fondamentali per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari – e la presenza di animali infestanti.
Tra l’altro, è stata anche riscontrata la presenza di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, che ha portato al sequestro di circa 50 kg di alimenti, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Nei confronti dei titolari delle attività sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 19.700€, mentre per alcuni esercizi è scattata la sospensione dell’attività.
