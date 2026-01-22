Truffa dei rilevatori del gas in Liguria, arrestato un uomo

Liguria – Nell’ambito di accurate indagini condotte negli scorsi mesi, è stato arrestato un uomo considerato a capo di una presunta associazione a delinquere che operava su gran parte del territorio nazionale in truffe, soprattutto ai danni di anziani.

Gli investigatori avrebbero al momento accertato 208 episodi di truffa che sono avvenuti tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Veneto e Toscana.

Secondo quanto ricostruito nel corso dell’attività investigativa, i malviventi avrebbero messo nel mirino specialmente pensionati e persone anziani, convincendo loro di installare dei dispositivi per la rilevazione di gas e addebitando delle cifre di molto superiori rispetto a quelle presenti nel contratto che avevano fatto firmare.

Gli accertamenti proseguono anche dopo l’arresto dell’uomo per cercare di risalire a tutte le persone truffate.

