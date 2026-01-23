venerdì 23 Gennaio 2026
Genova, donna travolta mentre attraversa la strada ad Albaro

Redazione Liguria
ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo nel quartiere di Albaro, in via Amendola, all’incrocio con via Pogdora.
L’allarme è scattato intorno alle 18 con le telefonate al numero di emergenza 112 per segnalare l’incidente.
Per cause da chiarire, una donna di 54 anni è stata colpita da un’auto mentre attraversava la strada. Sbalzata violentemente a terra, la donna ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte ed ha iniziato a perdere molto sangue per una emorragia. Nell’impatto la persona ha riportato anche diverse ferite agli arti inferiori.
Soccorsa dai passanti prima e poi dall’ambulanza della Croce Bianca Genovese, la donna è stata immobilizzata su una barella spinale utilizzata per evitare danni alla colonna vertebrale e ospedalizzata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
Sul posto la Polizia Locale con la pattuglia distrettuale per i rilievi e la viabilità.

