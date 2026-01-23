Genova, lunedì senz’acqua in Albaro: le vie coinvolte

Genova – Sarà un lunedì di disagi per i commercianti e i residenti di alcune vie di Albaro, che saranno interessate per gran parte della giornata dall’interruzione dell’erogazione dell’acqua che, come specificato da Iren, si rende necessaria per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione programmata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 8:00 alle 18:30.

Le vie coinvolte:

• Via Righetti

• Via Giovanni Bovio

• Via Telesio

• Via Renato Martorelli

• Via della Sirena

• Via Capellini

• Via San Giuliano

• Viale Nazario Sauro

• Via Carlo Bosio

• Via Piero Gobetti

• Via al Forte di San Giuliano

• Via Pirandello

“Alla riapertura delle condotte – scrive Iren – si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.

