venerdì 23 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, lunedì senz'acqua in Albaro: le vie coinvolte
AlbaroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, lunedì senz’acqua in Albaro: le vie coinvolte

Redazione Liguria
0

acqua, rubinetto,Genova – Sarà un lunedì di disagi per i commercianti e i residenti di alcune vie di Albaro, che saranno interessate per gran parte della giornata dall’interruzione dell’erogazione dell’acqua che, come specificato da Iren, si rende necessaria per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione programmata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 8:00 alle 18:30.
Le vie coinvolte:
• Via Righetti
• Via Giovanni Bovio
• Via Telesio
• Via Renato Martorelli
• Via della Sirena
• Via Capellini
• Via San Giuliano
• Viale Nazario Sauro
• Via Carlo Bosio
• Via Piero Gobetti
• Via al Forte di San Giuliano
• Via Pirandello
“Alla riapertura delle condotte – scrive Iren – si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia auto volante

Genova, anziano truffato e derubato a Pegli: indagini in corso

Cronaca
spazzaneve strade neve

Maltempo in Liguria, Allerta Neve prolungata

Cronaca

Guido Rossa, sindaca Sali alla commemorazione in via Fracchia

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, abbandona taniche con olio motore per strada, denunciato

Cronaca