Genova, pacchi rubati durante le consegne, un arresto

Genova – Rubavano i pacchi in consegna prelevandoli dai furgoni. La polizia ha individuato il secondo componente della banda che si era specializzata nel furto di oggetti che i corrieri consegnavano a domicilio.

Fermato un 42enne che, con un complice già arrestato nel novembre scorso, seguiva i furgoni per le consegne e quando il mezzo si fermava in situazioni “precarie” e l’operatore scendeva per una consegna veloce, si avvicinavano al mezzo indossando una divisa da operatore e prelevavano pacchi per poi allontanarsi indisturbati.

Una scena che non destava sospetti sino alla fuga perchè le persone indossavano abbigliamento che faceva pensare che fossero a loro volta dipendenti delle aziende di consegna.

Gli agenti avevano già fermato uno dei componenti della banda e ora hanno fermato il secondo rintracciandolo presso la sua abitazione a Sampierdarena.

I due sono sospettati di diversi colpi sia a Genova che a Sanremo.

All’interno dell’appartamento è stata altresì rinvenuta un’ingente quantità di merce provento di furto (capi di abbigliamento, monili in oro, svariate apparecchiature elettroniche, denaro contante anche in valuta estera) del valore di decine di migliaia di euro.

