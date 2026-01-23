venerdì 23 Gennaio 2026
Maltempo in Liguria, Allerta Neve prolungata

Redazione Liguria
spazzaneve strade neveLiguria – Arpal prolunga l’Allerta gialla per neve sulla zona D (Versanti padani di ponente) e sulla zona E (Versanti padani di levante) dalle 12 alle 02:00 di domani sabato 24 gennaio. Dopo una breve pausa scatta una nuova allerta gialla per neve, sempre sui versanti padani /Zone D ed E), dalle 18:00 di domani alle23:59 di domani.
Una vasta depressione atlantica sta convogliando sulla Liguria un flusso umido che ha determinato precipitazioni inizialmente sparse che stanno ora interessando il centro ponente; diffuse dal pomeriggio, di intensità debole, localmente moderata e cumulate fino a significative.
Le prime nevicate stanno interessando i versanti di Ponente e tra pomeriggio e sera si estenderanno parzialmente anche al Centro-Levante.
La quota neve è in calo, fino a fondovalle sull’area D e sulla Valle Scrivia, fino a 800- 900 m su Aveto e Trebbia. Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E
Si segnala anche la possibilità su Stura, Scrivia e Trebbia di locali fenomeni di pioggia congelantesi.
Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree centrali della regione (zona B).
Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali su A orientale e B, da est, sudest sulla costa di C.
Domani, sabato 24 gennaio, dopo una pausa, si attende una nuova fase perturbata tra tardo pomeriggio e serata con precipitazioni diffuse e nevicate fino a moderate su D fino a fondovalle, deboli su E e interno di B occidentale, anche a carattere di rovescio.
Ci sarà anche un nuovo rinforzo dei venti fino a localmente forti sul centro della regione.
Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-sudovest in serata sul ponente.
Persiste disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

