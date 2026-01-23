Maltempo Liguria, nevicate in corso in A7 e in A26

Liguria – Con l’inizio dell’Allerta Meteo Gialla su gran parte dell’entroterra ligure, sono iniziate anche le prime nevicate che stanno coinvolgendo le zone interne del settore centrale e, di conseguenza, anche le Autostrade.

Al momento si registrano nevicate in A7 nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Serravalle Scrivia e in A26 tra il bivio con l’A10 e il casello di Ovada. In entrambi i casi al momento non si hanno notizie di situazioni particolarmente critiche per quanto riguarda la viabilità ma, visto il progressivo aumento delle precipitazioni e il calo delle temperature, l’invito è quello di prestare attenzione.

Oltre ad aver prolungato l’Allerta Meteo Gialla fino alle ore 02:00, Arpal ne ha diramato una nuova dalle ore 18:00 di domani fino alla mezzanotte.

