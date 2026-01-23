Ventimiglia, maxi furto di rame, accusato dipendente Ferrovie

Ventimiglia (Imperia) – E’ accusato di aver rubato cavi di rame per oltre 7 tonnellate il dipendente RFI arrestato dalla polizia ferroviaria a seguito di lunghe ed accurate indagini.

Secondo l’ipotesi di accusa l’uomo avrebbe sottratti ingenti quantitativi di cavi realizzati con il prezioso metallo rivendendoli ad un operatore del settore del recupero che è indagato a sua volta per ricettazione.

L’indagine era partita nel luglio del 2024 quando l’uomo era stato sopreso a tentare di vendere circa 80 chili di cavi metallici sottratti da un deposito delle Ferrovie dello Stato.

La circostanza ha convinto la Polizia ferroviaria a verificare altri eventuali ammanchi scoprendo che, in poco tempo risultavano essere state sottratte quasi 71 quintali di materiale realizzato in rame per un controvalore sul mercato di circa 400mila euro.

La sparizione del materiale costringeva l’azienda a riacquistare il materiale per garantirne la scorta.

L’operazione “oro rosso” ha portato all’identificazione del responsabile, un imperiese di 55 anni e della ditta che è accusata di ricettazione per aver “chiuso un occhio” sulla provenienza del materiale che ha raggiunto quotazioni record sul mercato e continua a crescere.