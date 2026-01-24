sabato 24 Gennaio 2026
Genova, esce di strada e abbatte un palo della luce a Sanpierdarena

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica, buttandolo giù. Spettacolare incidente, questa mattina all’alba, in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena dove i residenti sono stati risvegliati di soprassalto da un primo “botto” cui ne è seguito un secondo.
Chi si è affacciato ha potuto vedere un’auto finita sull’aiuola spartitraffico e il palo ormai a terra.
Traffico bloccato in direzione ponente e soccorsi che sono intervenuti rapidamente per dare aiuto all’automobilista coinvolto nell’impatto, piuttosto violento.
L’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada finendo sullo spartitraffico e la corsa si è fermata contro un palo dell’illuminazione pubblica che non ha retto ed è crollato invadendo parte della carreggiata opposta.
All’arrivo dell’ambulanza, però, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale ma è stato sottoposto ai test anti alcol e anti stupefacenti previsti in queste situazioni.

