sabato 24 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, ancora cieli coperti, pioggia e neve sulle alture
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora cieli coperti, pioggia e neve sulle alture

Redazione Liguria
0

meteo Liguria sabato 24 gennaio 2026Mentre La prima perturbazione allontana dalla Liguria, una seconda sta per subentrare insieme ad una profonda depressione fredda che interesserà gran parte del settentrione e del centro tra la giornata di oggi, sabato 24 gennaio e domani, domenica. Possibili rovesci e nevicate anche a bassa quota. Un miglioramento è previsto per l’inizio della prossima settimana.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Fino alla prima mattinata passaggio di rovesci su tutta la regione, nevosi fino ai fondovalle dei versanti padani, oltre 300-500 metri tra Genovesato di Ponente e Savonese orientale, lato costa, 700 metri sulle Alpi Liguri e 800-1000 metri sull’Appennino orientale.
Dalla tarda mattinata pausa dei fenomeni con locali aperture lato costa e nubi sempre intense nelle aree interne.
Tra pomeriggio e sera ripresa dei fenomeni anche sottoforma di rovescio.
Ripresa anche delle nevicate fino ai fondovalle del settore centro-occidentale appenninico, oltre i 750 metri sulle Alpi Liguri, 800 metri a levante.
Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Deboli orientali a levante, in rotazione a sud-est in serata.
Mare stirato sotto costa sul settore centro-occidentale, mosso o molto mosso al largo.
Temperature in calo le minime, massime stazionarie o in lieve rialzo sulle coste in occasione di maggiore soleggiamento.
Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +7°C/+11°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+ 2°C e massime tra +2°C/+4°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, donna travolta mentre attraversa la strada ad Albaro

Cronaca
Basko quarto

Quarto, ancora proteste per il traffico dopo l’apertura Basko

Cronaca
carabinieri centro storico

Genova, nascondeva un etto di droga in casa: arrestato 19enne

Cronaca
carabinieri generica

Cairo Montenotte, truffata da falso carabiniere denuncia e il ladro viene...

Cronaca