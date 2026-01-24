Meteo Liguria, ancora cieli coperti, pioggia e neve sulle alture

Mentre La prima perturbazione allontana dalla Liguria, una seconda sta per subentrare insieme ad una profonda depressione fredda che interesserà gran parte del settentrione e del centro tra la giornata di oggi, sabato 24 gennaio e domani, domenica. Possibili rovesci e nevicate anche a bassa quota. Un miglioramento è previsto per l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Fino alla prima mattinata passaggio di rovesci su tutta la regione, nevosi fino ai fondovalle dei versanti padani, oltre 300-500 metri tra Genovesato di Ponente e Savonese orientale, lato costa, 700 metri sulle Alpi Liguri e 800-1000 metri sull’Appennino orientale.

Dalla tarda mattinata pausa dei fenomeni con locali aperture lato costa e nubi sempre intense nelle aree interne.

Tra pomeriggio e sera ripresa dei fenomeni anche sottoforma di rovescio.

Ripresa anche delle nevicate fino ai fondovalle del settore centro-occidentale appenninico, oltre i 750 metri sulle Alpi Liguri, 800 metri a levante.

Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Deboli orientali a levante, in rotazione a sud-est in serata.

Mare stirato sotto costa sul settore centro-occidentale, mosso o molto mosso al largo.

Temperature in calo le minime, massime stazionarie o in lieve rialzo sulle coste in occasione di maggiore soleggiamento.

Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +7°C/+11°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+ 2°C e massime tra +2°C/+4°C.