lunedì 26 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, domani sciopero di Amt: orari e modalità
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, domani sciopero di Amt: orari e modalità

Redazione Liguria
0

Autobus Amt 35 GenovaGenova – Per la giornata di domani è previsto un nuovo sciopero del personale Amt, che è stato indetto dall’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova per quattro ore dalle 11:30 alle 15:30.
Sarà una parte della giornata a rischio disagi, quindi, sulle strade genovesi con ripercussioni che potrebbero registrarsi sia prima che dopo l’inizio dello sciopero.
“Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti.
Servizio di trasporto urbano di Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00;
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno”.——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Arenzano galleria pizzo frana

Frana ad Arenzano, notte di lavori: traffico deviato in A10

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Genova, crolla una grata in via Gramsci, pedone precipitato

Cronaca
arenzano frana aurelia

Frana ad Arenzano, AMT cambia il percorso della linea 708

Cronaca
Lupo investito auto Montoggio (De Cresi)

Genova, Lupa morta a San Desiderio, sospetto avvelenamento

Cronaca