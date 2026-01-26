Genova, Lupa morta a San Desiderio, sospetto avvelenamento

Genova – E’ stata recuperata ieri, nel greto del torrente Sturla, nella zona di San Desiderio, la carcassa della lupa trovata morta nei giorni scorsi.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane esemplare, probabilmente in “dispersione” che negli ultimi tempi era stato avvistato nella zona senza che siano stati segnalati problemi di alcun genere.

Il sospetto è che l’animale sia stato ucciso da persone senza scrupoli con esche avvelenate che potrebbero uccidere altri animali selvatici ma anche animali domestici come cani e gatti e che mettono a rischio anche i bambini che potrebbero toccare i prodotti restando poi avvelenati.

A prelevare la carcassa semi sommersa nell’acqua del torrente Sturla i carabinieri forestali e l’associazione GAIA Animali e Ambiente e il gruppo Animalisti Genovesi chiedono che sia disposta l’autopsia sul corpo per accertare se l’animale sia morto per cause naturali o, come si sospetta, sia vittima dell’ignoranza e del bracconaggio considerando che il Lupo è una specie protetta e non aveva dato alcun problema nella zona essendo probabilmente solo un giovane esemplare che si è allontanato dal branco per cercare nuovi territori e fondarne uno nuovo.

“Vogliamo conoscere la causa della morte della lupa, – dichiarano le associazioni – in particolare chiediamo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale un esame tossicologico per capire se sia stata avvelenata, in tal caso sarebbe un grave atto di bracconaggio verso un animale ancora protetto su cui indagare, nonostante sia ora una protezione ridotta a causa di una campagna allarmistica della lobby venatoria.”

I lupi sono predatori fondamentali nel mantenimento dell’equilibrio delle specie e degli ecosistemi, un bene che siano ricomparsi e che vengano tutelati.

