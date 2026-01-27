Genova, cane cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulle alture di Multedo, in via Stassano, dove hanno tratto in salvo un cane.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso padrone, che da cinque giorni cercava il suo animale domestico e che, avvicinatosi ad una zona boschiva, ha sentito il guaito provenire da un pozzo.

I pompieri sono intervenuti sul posto, l’hanno raggiunto con la scala in dotazione e, dopo averlo imbragato e mezzo in sicurezza, l’hanno riportato in salvo e riconsegnato al legittimo proprietario.

Charlie, questo il nome del cane, è apparso in buone condizioni di salute, ma è stato comunque affidato alle cure di un veterinario per accertamenti.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]