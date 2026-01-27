Genova, Coop conferma: supermercato in arrivo al Palasport

Genova – Coop Liguria conferma l’apertura alla Fiera di Genova. Il colosso della grande distribuzione ha confermato l’anticipazione de Il Secolo XIX che aveva pubblicato un ampio servizio annunciando di fatto la decisione di acquistare le aree lasciate da Esselunga che in un primo tempo aveva avviato l’operazione, arrivando ad installare le prime lettere dell’insegna esterna sul Palasport, per poi abbandonare per i ritardi nelle operazioni e per i “paletti” imposti dalla nuova amministrazione. Paletti che Coop si è impegnata a rispettare.

Il punto vendita infatti avrà un’offerta particolarmente mirata sulle eccellenze del territorio

Coop Liguria conferma l’acquisizione del supermercato della Fiera di Genova, previsto nella progettazione del nuovo waterfront di Levante.

Coop precisa che è stata offerta l’opportunità di far parte del progetto del waterfront di Levante, a seguito della rinuncia del marchio che avrebbe dovuto occupare quella posizione.

Il consiglio di amministrazione ha scelto di coglierla, perché si tratta di un’area che punta a essere di grande attrazione per la città di Genova.

Il progetto, fortemente voluto dalla precedente amministrazione comunale e oggi portato avanti da quella attuale, prevede che il supermercato sia una vetrina per le eccellenze locali, quindi verrà data una forte connotazione tematica sui prodotti del territorio della Liguria.

Secondo Coop si tratta: “di un vincolo significativo, posto dalla precedente amministrazione, che riteniamo possa essere ciò che ha scoraggiato le altre insegne della distribuzione dal prendere in considerazione l’insediamento”.

Una sfida invece accettata da Coop che ha già una attenzione consolidata sulle produzioni locali – circa 130 – cui vengono fatti ordini di acquisto annuali per circa 143 milioni di euro.

Secondo Coop la nuova apertura: consentirà di approdare in una zona della città dove al momento non abbiamo negozi, acquisendo nuovi clienti e nuovi Soci. Inoltre permetterà di rafforzare la già salda presenza a Genova e di dare visibilità al nostro marchio anche oltre i confini della Liguria, grazie agli eventi di grandissimo richiamo promossi in quell’area, come ad esempio il Salone Nautico”.

Il supermercato, di circa 1.500 metri quadri, disporrà di un grande parcheggio e sarà facilmente accessibile, direttamente dalla Sopraelevata. Gli occupati saranno tra le 40 e le 50 unità. L’apertura è prevista entro la primavera anche se attenti osservatori temono che le previsioni per l’apertura siano ampiamente da rivedere.

Alla notizia della conferma del progetto insorgono i commercianti della zona della Foce ed i loro rappresentanti che speravano che il progetto semplicemente naufragasse offrendo respiro ad una zona giù duramente colpita dalla crisi del tessuto commerciale e dalla chiusura di moltissimi negozi di prossimità. Un piccolo commercio al dettaglio che non può competere con i colossi della grande distribuzione – qualunque sia il marchio – e che lottano da anni per imporre un freno alle nuove aperture. Limiti promessi in campagna elettorale da tutte le formazioni e poi puntualmente ribaltati nei fatti.