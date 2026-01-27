martedì 27 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, oggi sciopero di Amt: orari e modalità
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, oggi sciopero di Amt: orari e modalità

Redazione Liguria
0

Autobus Amt 35 GenovaGenova – Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, sono previsti disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale a Genova, a causa di uno sciopero proclamato dall’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti.
I lavoratori di Amt incroceranno le braccia dalle ore 11:30 fino alle 15:30, con possibili disagi anche nelle ore precedenti o successive alla protesta. Le modalità:
Servizio di trasporto urbano di Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00;
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno”.——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
vigili del fuoco bombole respiratori

Genova, baracca a fuoco a Sampierdarena: fiammate da oltre 800 gradi

Cronaca
arenzano frana aurelia

Frana sulla statale Aurelia, tempi lunghi per riaprire

Cronaca
Traffico val Bisagno

Genova, altro incidente in lungobisagno Istria: ferito un uomo, traffico in...

Cronaca
funicolare Sant'Anna Genova Castelletto

Genova, funicolare di Sant’Anna ancora ferma

Cronaca