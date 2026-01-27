martedì 27 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaLa Spezia, partorisce in casa con l'aiuto dei volontari della Croce Rossa
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

La Spezia, partorisce in casa con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa

Redazione Liguria
0

neonatLa Spezia – Aveva fretta di nascere il piccolo Erik, il neonato partorito nella notte scorsa in un’abitazione a Polverara, con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa che hanno assistito e sostenuto la mamma che ha avuto le doglie ma senza avere la possibilità di arrivare in ospedale per il parto.
La telefonata al 118 dei genitori del piccolo Erik è arrivata nel cuore della notte e l’ambulanza ha raggiunto l’abitazione prima che ha potuto ma il travaglio era già avviato e così i volontari, in costante collegamento con il 118, hanno deciso che era meglio organizzare il lieto evento a casa piuttosto che in ambulanza e così è stato.
I soccorritori hanno seguito ogni fase della nascita con cura e attenzione e, appena nato, il piccolo Erik è stato pulito e riscaldato e insieme alla mamma sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per i controlli di routine che hanno confermato che mamma e piccolo stanno benone.
Genitori e personale della Croce Rossa non dimenticheranno mai l’evento e certamente verrà l’occasione per una visita ed un ringraziamento.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE

Genova, cane disperso sulle alture: ritrovato e salvato dai vigili del...

Cronaca
Lavori frana Arenzano

Frana ad Arenzano, Consiglio regionale: esenzione del pedaggio e treni gratis

Cronaca
spazzaneve strade neve

Maltempo Liguria, torna la neve: emanata Allerta Arancione e Gialla

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, armati di coltello rapinano un uomo al Porto Antico: arrestati...

Cronaca