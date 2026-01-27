La Spezia, partorisce in casa con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa

La Spezia – Aveva fretta di nascere il piccolo Erik, il neonato partorito nella notte scorsa in un’abitazione a Polverara, con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa che hanno assistito e sostenuto la mamma che ha avuto le doglie ma senza avere la possibilità di arrivare in ospedale per il parto.

La telefonata al 118 dei genitori del piccolo Erik è arrivata nel cuore della notte e l’ambulanza ha raggiunto l’abitazione prima che ha potuto ma il travaglio era già avviato e così i volontari, in costante collegamento con il 118, hanno deciso che era meglio organizzare il lieto evento a casa piuttosto che in ambulanza e così è stato.

I soccorritori hanno seguito ogni fase della nascita con cura e attenzione e, appena nato, il piccolo Erik è stato pulito e riscaldato e insieme alla mamma sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per i controlli di routine che hanno confermato che mamma e piccolo stanno benone.

Genitori e personale della Croce Rossa non dimenticheranno mai l’evento e certamente verrà l’occasione per una visita ed un ringraziamento.