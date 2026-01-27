martedì 27 Gennaio 2026
Maltempo Liguria, torna la neve: emanata Allerta Arancione e Gialla

spazzaneve strade neveLiguria – Una nuova ondata di maltempo che porterà neve nell’entroterra e piogge sulla costa è pronta ad interessare la Liguria. Le zone più colpite dalle nevicate saranno gli entroterra del centro e del ponente. Ecco, di seguito, i dettagli:
“Arpal emette allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 20 alle 23:59 di oggi, scatterà poi l’allerta nivologica arancione fino alle 8 di domani, mercoledì 28 gennaio, a cui seguiranno ancora due ore di allerta gialla, fino alle 10.
Sui versanti padani di levante (Zona E) scatterà allerta gialla per neve dalle 00 alle 10 di domani, mercoledì 28 febbraio. Si segnala inoltre bassa probabilità di forti temporali su ABC nella giornata di oggi e su ABCE, domani mercoledì 28 gennaio”, si legge.
