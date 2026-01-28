mercoledì 28 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMaltempo in Liguria, Forti precipitazioni e Allerta Neve sino alle 10
ImperiaCronacaSavonaGenovaNotizie in evidenza

Maltempo in Liguria, Forti precipitazioni e Allerta Neve sino alle 10

Redazione Liguria
0

neve strada spazzaneveLiguria – Proseguirà sino alle 10 lo stato di Allerta Gialla per Neve dopo la fine – alle 8 di questa mattina – di quella Arancione.
La nuova forte ondata di maltempo che ha portato neve nell’entroterra e piogge anche piuttoto abbondanti sulla costa, interessa la Liguria da ieri sera portando nevicate nell’entroterra del centro e del ponente.
Allerta neve nella Zona D e sui versanti padani di levante (Zona E)
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo liguria mercoledì 28 gennaio 2026

Meteo Liguria, pioggia sulla costa e nevicate nell’entroterra

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrada gratis tra Genova Prà e Arenzano, la protesta dei pendolari...

Cronaca
autostrada casello

Frana sull’Aurelia, Autostrada gratis da Genova Prà ad Arenzano

Cronaca
Giulio Regeni

Giulio Regeni, il Comune di Genova esporrà lo striscione giallo

Cronaca