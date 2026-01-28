Maltempo in Liguria, Forti precipitazioni e Allerta Neve sino alle 10

Liguria – Proseguirà sino alle 10 lo stato di Allerta Gialla per Neve dopo la fine – alle 8 di questa mattina – di quella Arancione.

La nuova forte ondata di maltempo che ha portato neve nell’entroterra e piogge anche piuttoto abbondanti sulla costa, interessa la Liguria da ieri sera portando nevicate nell’entroterra del centro e del ponente.

Allerta neve nella Zona D e sui versanti padani di levante (Zona E)

