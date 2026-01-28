Meteo Liguria, pioggia sulla costa e nevicate nell’entroterra

Una intesa perturbazione sta interessando la Liguria già dalla serata di ieri portando abbondanti precipitazioni e nevicate in alcune zone.

Condizioni meteo confermate per tutta la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, mentre per domani è atteso un leggero miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Rovesci anche di forte intensità e a tratti anche persistenti hanno interessato l’Imperiese e il centro della regione.

Le precipitazioni intense poi andranno ad interessare maggiormente il levante della regione nel corso della nottata e prima mattinata.

Nevicate anche intense si verificheranno sulle vette Appenniniche e Alpine, sui versanti marittimi e, a quote di collina, nelle vallate oltre Appennino (Bormida-Erro-Orba, mentre su Stura-Scrivia grossomodo a partire dalla mezzanotte).

Quota neve più alta sull’Appennino di levante (sopra i 1000 m). Accumuli attesi nell’ordine dei 10-15 cm, ma anche 20 cm sulle Alpi liguri.

Nel corso del pomeriggio e della sera situazione in leggero miglioramento anche se non mancheranno residui fenomeni specie a levante, mentre a ponente avanzeranno le prime schiarite.

Venti forti da nord-nordovest specie su Savonese e Genovese con raffiche fino a 60-70 km/h al mattino. Ventilazione in calo dal pomeriggio, ma rinforza il Libeccio al largo.

Mare agitato per onda da sud-ovest

Temperature in generale calo

Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +1°C/+5°C