mercoledì 28 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, pioggia sulla costa e nevicate nell'entroterra
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, pioggia sulla costa e nevicate nell’entroterra

Redazione Liguria
0

meteo liguria mercoledì 28 gennaio 2026Una intesa perturbazione sta interessando la Liguria già dalla serata di ieri portando abbondanti precipitazioni e nevicate in alcune zone.
Condizioni meteo confermate per tutta la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, mentre per domani è atteso un leggero miglioramento.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Rovesci anche di forte intensità e a tratti anche persistenti hanno interessato l’Imperiese e il centro della regione.
Le precipitazioni intense poi andranno ad interessare maggiormente il levante della regione nel corso della nottata e prima mattinata.
Nevicate anche intense si verificheranno sulle vette Appenniniche e Alpine, sui versanti marittimi e, a quote di collina, nelle vallate oltre Appennino (Bormida-Erro-Orba, mentre su Stura-Scrivia grossomodo a partire dalla mezzanotte).
Quota neve più alta sull’Appennino di levante (sopra i 1000 m). Accumuli attesi nell’ordine dei 10-15 cm, ma anche 20 cm sulle Alpi liguri.
Nel corso del pomeriggio e della sera situazione in leggero miglioramento anche se non mancheranno residui fenomeni specie a levante, mentre a ponente avanzeranno le prime schiarite.
Venti forti da nord-nordovest specie su Savonese e Genovese con raffiche fino a 60-70 km/h al mattino. Ventilazione in calo dal pomeriggio, ma rinforza il Libeccio al largo.
Mare agitato per onda da sud-ovest
Temperature in generale calo
Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +1°C/+5°C

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
coda autostrada A10

Autostrada gratis tra Genova Prà e Arenzano, la protesta dei pendolari...

Cronaca
autostrada casello

Frana sull’Aurelia, Autostrada gratis da Genova Prà ad Arenzano

Cronaca
Giulio Regeni

Giulio Regeni, il Comune di Genova esporrà lo striscione giallo

Cronaca
Polizia notte OK

Genova, rapinato e picchiato in centro: denunciati un 17enne e un...

Cronaca