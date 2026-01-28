mercoledì 28 Gennaio 2026
Vallecrosia, investito da un’auto mentre fa attraversare i bambini, è grave

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiVallecrosia (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni di Giuseppe Domulo, il volontario della Croce Azzurra falciato da un’auto, ieri pomeriggio, mentre aiutava i bambini delle scuole Doria di via San Rocco.
Domulo è stato travolto da un fuoristrada condotto da un 90enne che si è poi schiantato in un muretto vicino.
L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 e di fatto il volontario ha fatto scudo con il proprio corpo ai bambini che stavano attraversando e il suo intervento ha evitato quasi certamente una tragedia di ben più grave bilancio.
Giuseppe Domulo è stato scaraventato a terra e la vettura ha proseguito la sua corsa fino a centrare un muro.
Il volontario è stato trasferito inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera e di qui al Borea di Sanremo ma poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e il 118 ha deciso il trasferimento in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona. Il mezzo aereo, però, non ha potuto alzarsi in volo per il maltempo e così il trasporto è avvenuto con ambulanza con un ulteriore prolungamento dei tempi di intervento.
Per lui un politrauma e un pneumotorace che ora vengono affrontati dai medici.
Forte l’emozione e la gratitudine a Vallecrosia, per il gesto compiuto dal volontario della Croce Azzurra che, di fatto, ha salvato molti bambini.
In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se il 90enne alla guida sia stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

 

