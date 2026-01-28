Ventimiglia, calze Puma tarocche, sequestrate 58mila paia

Ventimiglia (Imperia) – I funzionari ADM del Gruppo Operativo Territoriale Antifrode della Liguria hanno sequestrato circa n. 58.000 paia di calze contraddistinte dalla presenza di loghi contraffatti del marchio “PUMA”. Le calze sono state individuate all’interno di due magazzini siti a Ventimiglia e gestiti da soggetti cinesi immediatamente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per i reati di contraffazione e ricettazione.

Le attività di controllo del territorio, sono state condotte dai funzionari doganali anche mediante accessi amministrativi presso medie e grandi strutture di vendita del territorio Imperiese

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire la filiera commerciale, svelando l’esistenza di altri due operatori commerciali che hanno, rispettivamente, importato e commercializzato all’ingrosso i prodotti contraffatti rinvenuti presso gli esercizi commerciali di Ventimiglia; anche essi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i medesimi reati sopra indicati e le società delle quali sono legali rappresentanti sono state deferite per responsabilità penale delle imprese.

Nei loro confronti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ha disposto la perquisizione dei locali aziendali, siti in diverse località ubicate in Lombardia, Lazio e Toscana. L’attività delegata – anche in questo caso svolta dai funzionari del Gruppo Operativo Territoriale Antifrode della Liguria, coadiuvati dai colleghi della Direzione Territoriale Lombardia e della Direzione Territoriale Lazio Abruzzo – ha permesso di accertare la condizione di totale irregolarità fiscale nella quale operavano tali soggetti economici, i quali hanno sistematicamente evaso gli obblighi dichiarativi in materia fiscale, sia per quanto attiene alle imposte sui redditi sia per quanto attiene all’IVA.

Le perquisizioni hanno consentito di individuare una ulteriore società, sempre gestita da un soggetto cinese, la quale – seppure estranea all’episodio di contraffazione – appare avere operato in condizione di sospetta irregolarità fiscale.