giovedì 29 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaFrana Arenzano, biglietti del bus validi sui treni tra Genova e Cogoleto
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Frana Arenzano, biglietti del bus validi sui treni tra Genova e Cogoleto

Redazione Liguria
0

Accordo sindaci frana ArenzanoArenzano (Genova) – Proseguono i disagi in seguito alla frana che si è verificata domenica sera lungo la strada Statale Aurelia ad Arenzano, che ha costretto a procedere con l’interruzione della viabilità e lo slittamento del traffico in A10.
Nei giorni seguenti sono arrivate le prime misure di supporto ai cittadini, tra cui l’esenzione del pedaggio nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano.
A seguito dell’incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e quelli di Arenzano e Cogoleto, Francesco Silvestrini e Paolo Bruzzone, è arrivata anche una novità per quanto riguarda il trasporto ferroviario: fino alla cessata emergenza, infatti, i biglietti dei bus Amt saranno validi anche sui treni nel tratto Genova-Cogoleto e viceversa.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza 118 genova

Genova, malore nell’area Traghetti, donna ricoverata in codice rosso

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Genova, accusa un malore a bordo di un treno: giovane all’ospedale

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, linea Ventimiglia-Cuneo sospesa per maltempo

Cronaca
ambulanza croce bianca genovese

Genova, accusa un malore durante l’imbarco su un traghetto: è grave

Cronaca