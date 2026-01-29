Frana Arenzano, biglietti del bus validi sui treni tra Genova e Cogoleto

Arenzano (Genova) – Proseguono i disagi in seguito alla frana che si è verificata domenica sera lungo la strada Statale Aurelia ad Arenzano, che ha costretto a procedere con l’interruzione della viabilità e lo slittamento del traffico in A10.

Nei giorni seguenti sono arrivate le prime misure di supporto ai cittadini, tra cui l’esenzione del pedaggio nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano.

A seguito dell’incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e quelli di Arenzano e Cogoleto, Francesco Silvestrini e Paolo Bruzzone, è arrivata anche una novità per quanto riguarda il trasporto ferroviario: fino alla cessata emergenza, infatti, i biglietti dei bus Amt saranno validi anche sui treni nel tratto Genova-Cogoleto e viceversa.

——————————————————————————————————

