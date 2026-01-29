giovedì 29 Gennaio 2026
Frana di Arenzano, sopralluogo del vice ministro Rixi

Redazione Liguria
0

frana Arenzano 29 gennaio 2026Arenzano (Genova) – Nuovo sopralluogo del vice minitro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi che questa mattina ha raggiunto il luogo dove si sta lavorando per rimuovere l’enorme frana precipitata sulla strada statale 1 Aurelia, tra Arenzano e Vesima.
Sopralluogo fatto con i tecnici di Anas a margine del quale Rixi ha ribadito la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare immediatamente un percorso condiviso con Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Arenzano e Anas per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza del tratto stradale tra Arenzano e Genova Voltri, definendo tempi certi, responsabilità e soluzioni operative.
“L’obiettivo – a spiegato Rixi – è fornire risposte rapide e credibili al territorio e ai cittadini attraverso una collaborazione istituzionale leale e strutturata”.

