giovedì 29 Gennaio 2026
Genova, accusa un malore a bordo di un treno: giovane all’ospedale

Redazione Liguria
0

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Una giovane di 25 anni ha accusato un malore questa mattina mentre si trovava a bordo di un treno regionale Ventimiglia-Genova.
L’allarme è scattato in prossimità della stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale genovese di Villa Scassi. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.
Le tempistiche necessarie per i soccorsi hanno avuto ripercussioni su tutta la linea ferroviaria del nodo genovese.
Il treno in questione è ripartito dopo circa 35 minuti, ma anche altri che procedevano in entrambe le direzioni hanno accumulato ritardi, fortunatamente non consistenti.
——————————————————————————————————
