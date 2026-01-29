Genova, corteo pro-Palestina del 22 settembre: 80 manifestanti denunciati

Genova – A seguito delle indagini condotte in questi mesi da parte della Digos e della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, 80 manifestanti sono stati denunciati a seguito dello sciopero generale indetto dal sindacato USB a sostegno alla Palestina che si era tenuto lo scorso 22 settembre nel capoluogo.

Al corteo – autorizzato dalla Questura – avevano preso parte circa 20mila persone, che avevano percorso le vie della città partendo da varco Albertazzi e arrivando fino a piazza De Ferrari.

Poco prima della partenza, una parte dei manifestanti aveva raggiunto via Cantore, a Sampierdarena, dando vita ad un presidio che aveva causato disagi al traffico nella zona, ma che si era risolto dopo una trentina di minuti senza particolari episodi di violenza. Le persone avevano poi raggiunto la parte principale del corteo, che nel frattempo era partito e si stava dirigendo verso il centro città.

Le indagini hanno consentito alle forze dell’ordine di identificare gran parte dei presunti responsabili che sono stati denunciati: dovranno rispondere dell’accusa di blocco stradale.

