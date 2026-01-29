giovedì 29 Gennaio 2026
Giornalisti e Intelligenza artificiale, il richiamo dell’Ordine dopo violazione

intelligenza artificiale, robotGenova – Un richiamo dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria al corretto uso dell’Intelligenza artificiale nella preparazione di articoli.
In pratica, è stato pubblicato su una Testata giornalistica della Liguria un articolo che aveva al proprio interno una serie di frasi che autorizzavano il sospetto che l’articolo fosse stato realizzato con l’intelligenza artificiale ma senza che ve ne fosse menzione – come obbligatorio fare – nel testo “ufficiale”.
La cosa non è sfuggita ai Lettori che hanno segnalato il “caso”.
“Nei giorni scorsi – scrive l’Ordine dei Giornalisti – su una testata giornalistica ligure è uscito un articolo con in calce un’annotazione segno di un utilizzo dell’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione del contenuto. Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Liguria invita i colleghi ad un uso responsabile dell’IA e nel rispetto dell’articolo 19 del nuovo codice deontologico: “l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica”. E quando vi si fa ricorso “la/il giornalista ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo”.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria provvederà alla segnalazione del caso agli organi disciplinari.

