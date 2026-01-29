Treni, linea Ventimiglia-Cuneo sospesa per maltempo

Ventimiglia (Imperia) – Seconda giornata di disagi per pendolari e studenti che si mettono in viaggio ogni giorno lungo la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo.

A partire dalla giornata di ieri, la circolazione risulta interrotta nel tratto tra Limone e Ventimiglia, quindi al confine tra Piemonte e Liguria, a causa di condizioni meteo critiche. La sospensione è attiva anche nella giornata odierna.

Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione, quel che è certo è che lungo la linea si possono registrare ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

