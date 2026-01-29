giovedì 29 Gennaio 2026
Truffa su Whatsapp, attenti al messaggio che fa perdere il controllo

Redazione Liguria
sexting revenge pornSi sta diffondendo anche in Liguria la cosiddetta “truffa di Whatsapp” che fa perdere il controllo dell’account con il blocco dei messaggi e della possibilità di riceverne e spedirne.
L’inganno arriva con la richiesta, apparentemente innocua, di qualcuno che chiede di votare per una bambina o un bambino impegnati in uno sport, nella danza, o in una attività artistica.
Chi cade nella trappola accetta di votare e cliccando su un link viene deviato su una pagina creata apposta dai truffatori che chiede di inserire il proprio numero telefonico ed un numero che arriva con un sms.
In realtà, con questi dati, il truffatore “prende il controllo” dell’account e se ne impossessa scaricando probabilmente tutto il contenuto delle chat, foto e video comprese.
Un danno non solo perché blocca l’uso del canale e impedisce di ricevere e mandare altri messaggi ma soprattutto perché apre la strada dei pirati informatici al contenuto della chat che potrebbe conservare materiale privato, numeri e messaggi e magari contenuti che preferiremmo non venissero divulgati.
Non è chiaro se poi i truffatori contattino le persone per offrire la possibilità di rientrare in possesso del materiale in cambio di denaro ma il rischio è probabile.
Le forze dell’ordine invitano a deninciare immediatamente e di non accettare condizioni poiché i truffatori quasi certamente continueranno a chiedere denaro sostenendo di avere una copia del materiale.

 

