Genova, Coop assume per il nuovo supermercato al Palasport

Genova – Il nuovo supermercato Coop al Palasport verrà aperto e l’azienda cerca personale in vista della nuova apertura al waterfront di Levante.

Coop Liguria ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione dei lavoratori che entreranno in servizio nel nuovo punto vendita che dovrebbe aprire nei prossimi mesi nella struttura lasciata da Esselunga.

Dopo il colpo di scena annunciato da Il Secolo XIX, infatti, è arrivata la conferma di Coop sulle “mire” per la struttura ed oggi, con il bando di assunzione arrivano le conferme ufficiali.

Le candidature possono essere inoltrate utilizzando la sezione “Lavora con noi”

del sito liguria.coop.it oppure via mail all’indirizzo [email protected]

In vista della nuova apertura di un supermercato di 1.500 metri quadrati a Genova, nell’area della Foce, Coop Liguria è alla ricerca di una cinquantina di persone da inserire nel proprio organico.

I lavoratori, definiti “risorse” nel comunicato di Coop, non saranno necessariamente destinate al nuovo punto vendita, ma serviranno a sostituire il personale più esperto che la Cooperativa assegnerà al nuovo supermercato.

La ricerca è aperta per tutti i punti vendita dell’area di Genova per i ruoli di addetti alle vendite, cassieri o banconisti. Il titolo di studio richiesto è la scuola dell’obbligo.

L’esperienza pregressa in ruoli analoghi o l’aver svolto formazione specifica saranno particolarmente apprezzati.

Coop Liguria valuta continuativamente anche candidature per ruoli specialistici o manageriali, per i quali sono richiesti il diploma o la laurea.

Le candidature possono essere inoltrate caricando direttamente il proprio curriculum nella sezione “lavora con noi” del sito www.liguria.coop.it oppure via mail all’indirizzo [email protected]