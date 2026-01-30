La Spezia, controlli con cani e metal detector davanti all’Istituto Chiodo

La Spezia – Sono iniziati questa mattina, accompagnati da molte polemiche, davanti all’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia i controlli con unità cinofile e metal detector, dopo che due settimane fa all’interno dell’istituto è avvenuto l’omicidio di Abanoub ‘Aba’ Youssef.

Sul posto carabinieri e agenti di polizia, che hanno controllato gli studenti che entravano nell’istituto per evitare che potessero essere introdotte armi o sostanze illecite.

Una presenza che non ha lasciato indifferenti studenti e genitori che si sono divisi tra chi era lieto dei controlli e chi, soprattutto gli studenti, ha espresso riserve sulla massiccia presenza di divise e controlli che ha riportato l’atmosfera al tragico giorno in cui è stato ucciso il ragazzo.

Si trova ancora in carcere Zouhair Atif, il giovane di 19 anni accusato di aver ucciso il compagno di scuola.

Nei primi interrogatori che sono andati in scena le scorse settima, l’omicida avrebbe ammesso di essersi portato il coltello di venti centimetri da casa. La lite sarebbe iniziata nei bagni dell’istituto, mentre l’accoltellamento si è materializzato in classe sotto gli occhi di compagni e professori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]