Genova, grave incidente in corso Italia, scontro tra monopattino e auto

Genova – Grave incidente in corso Italia con uno scontro avvenuto tra un’auto ed un monopattino con a bordo due persone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17:30 quando l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in Corso Italia, all’intersezione con via Mario Cappello, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, un monopattino con due occupanti che stava transitando sulla pista ciclabile in direzione centro si è scontrato con un suv che stava svoltando verso la discesa che conduce al mare.

Due ragazzi di 19 anni hanno impattato violentemente contro la parte posteriore della fiancata lato guida della vettura, sfondando il finestrino e riportando traumi facciali e ferite agli arti superiori anche a causa dei frammenti di vetro.

Sono stati entrambi spinalizzati e condotti in codice giallo in ospedale: il passeggero del monopattino al Policlinico San Martino e il conducente all’Ospedale Galliera da altra P.A.. Indossavano entrambi il casco.

Nessuna conseguenza per l’automobilista 61enne e per una bambina che viaggiava nei sedili posteriori.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.