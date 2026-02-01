domenica 1 Febbraio 2026
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriQuarto

Quarto, flash-mob contro il supermercato Basko, proteste per il traffico

Redazione Liguria
0

quarto protesta supermercato basko genovaGenova – Un flash-mob per protestare contro il caos del traffico registrato anche in questo week end per il nuovo supermercato Basko di via Angelo Carrara, a Quarto e per chiedere “meno supermercati e più campetti” riferendosi al fatto che la struttura è stata costruita dove un tempo si giocava a pallone.
Un gruppo di ragazzi e residenti della zona ha esposto striscioni e cantato slogan contro la struttura e protestato contro il forte aumento dei disagi legati all’aumento del traffico che si riversa in una zona già soggetta a code ed intasamenti.

